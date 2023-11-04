Son iki günde binlerce ilan sitelerden kaldırıldı

Gayrimenkul ve ikinci el araç ilanlarıyla ilgili yapılan düzenleme işe yaradı. Kimlik doğrulama zorunluluğu yürürlüğe girince sitelerde binlerce ilan yürürlükten kalktı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Piyasada sahte, kayıt dışı, yanıltıcı ve dolandırıcılık amaçlı ilanlar, hatta bir bölgenin fiyatlarını yükseltmek için yapılan manipülatif ilanların tamamı, sahibi sıfatı ile ilan veren kişilerden kaynaklanıyordu. Sahte ilan, yanıltıcı ilan, kayıt dışı emlakçılık yapan kişilerin 'sahibiyim' diye verdiği ilanların hepsi silinmeye başladı. Son 2 günde binlerce ilan sitelerden kaldırıldı" dedi.Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılık ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak için yaptığı düzenlemeyle 'Kimlik Doğrulama' zorunluluğu getirildi. Buna göre, ilan sitelerinde satış gerçekleştirmek isteyen kişiler ve emlak ofisleri e-devlet üzerinden kimlik veya yetki belgesi doğrulaması yapmak zorunda. Mevzuata aykırı davrananlar her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası ödeyecek. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, kimlik doğrulama sistemiyle internet pert araç, kaparo dolandırıcılığı gibi birçok dolandırıcılığın önüne geçildiğini söyledi.