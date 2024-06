Sorumlu Restoran Hareketi gıda israfına dur diyor ve atık gıdaları mama ve gübreye çevirmek için destek bekliyor!

Sürdürülebilirlik tüm dünyada artık bir seçenek değil, zorunluluk. Çünkü küresel ısınma, su ve toprak kirliliği, gıda israfı; dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birkaçı. Gelecek nesillerin kaynaklarının korunması bilinciyle hayata geçirilen "Sorumlu Restoran Hareketi" sürdürülebilirlik için çalışmaya devam ediyor. Yeni başlatılan "Gıda Atık Döngüsü" projesiyle gıda israfına son verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda oluşumun içinde yer alan restoranlardaki atıklar, kompost tesisine yollanarak gübre ve mamaya dönüştürülüyor. Proje, restoranlarda çıkan gıda atığını sürdürülebilir şekilde azaltarak sıfırlamayı hedefliyor.

"Gıda Atık Döngüsü" projesi işte bu atığı azaltmayı hedefliyor. Proje kapsamında, Sorumlu Restoran Hareketi katılımcısı olan Köşebaşı, Ken Sushi, Yamo Sushi, Snob Street Food, Ali Ocakbaşı, Perihan Meyhane, Ristorante Umberto, Akkol Catering, Geleneksel Lezzetler Durağı, Allday Artisan Catering, Deli Toastry ve Deli Kitchen markalarının restoranlarındaki atıklar, ayrıştırılarak paketleniyor ve elektrikli gıda atık toplama aracıyla kompost tesisine yollanıyor. Burada atıklar gübre ve evcil hayvan mamasına dönüştürülürken, bunlar restoranlarda misafirlere ücretsiz dağıtılıyor. Ayrıca üretilen mamalar HAYTAP gibi sivil toplum dernekleri ile işbirliği ile hayvan barınaklarına mama desteği sağlayarak, ayda 2 bin minik dostun beslenmesine katkı sağlayacak.Gübreler ise, Sorumlu Restoran Hareketi'nin sürdürülebilirlik stratejileri arasında önemli yeri olan yerel üreticilerin desteklenmesi hedefi kapsamında İstanbul'daki çiftçilerle paylaşılıyor.

Sorumlu Restoran Hareketi hem çalışanlar hem de her yıl ağırlanan 2,5 milyon misafirin alışkanlıklarında küçük değişiklikler yapabilmeyi ve bu küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabilmeyi amaçlıyor. Bu nedenle sektörde mümkün olduğunca çok markaya ulaşılması planlanıyor.

Sorumlu Restoran Hareketi'nin hayata geçirdiği "Gıda Atık Döngüsü" projesinin ilk ayağı olarak, "Kaynağında Azalt" prensibiyle satın alma ve üretim aşamalarında gıda atığını azaltmak için personele önleyici eğitimler verildi. Akademisyenler tarafından 1000'den fazla çalışan sürdürülebilirlik ve gıda israfı konusunda eğitildi. Ayrıca yapılan ölçümleme çalışmasıyla misafirden dönen en yoğun atığı oluşturan garnitürlerin, tercihe göre servis edilmesiyle bu atıklardan oluşan gıda israfı yüzde 35 oranında kaynağında azaltıldı.

"Yeniden Tüketime Teşvik Et" prensibiyle sofrada oluşan atığın önlenmesi amacıyla müşteriler, yeniden tüketime teşvik edilmeye çalışılıyor ve sofrada kalan yiyeceklerinin paketlenmesi öneriliyor. Gıda Atık Döngüsü'nün son adımı olan "Geri Dönüşümü Sağla" süreciyle de kalan gıda atıkları, Sorumlu Restoran Hareketi'nin kompost tesisinde gübre ve hayvan mamasına dönüştürülerek, harekete katılan tüm restoran ve işletmelerde misafirlere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ayrıca iş birliği yapılan barınaklara ulaştırılan, tüm laboratuvar testleri ve besin analizleri yapılarak hazırlanan organik mama sayesinde binlerce minik dostumuz sağlıklı şekilde besleniyor.

Sorumlu Restoran Hareketi, geleceğe ve çocuklara olan sorumluluk gereği kaynakların sözde değil gerçekten gerektiği kadar kullanılması için farkındalık yaratma çalışmalarına devam ediyor.

https://sorumlurestoranhareketi.com

ELİF ÜNGÖR - CHİEF QUALİTY OFFİCER

1. Sorumlu Restoran Hareketinin temel amacı nedir ve bu amaç doğrultusunda hangi adımlar atılmaktadır?

Dünyamız her geçen gün yaşlanırken, bizlerin bilinçle ona sahip çıkması ve gelecek nesillere yaşanabilir çeşitlilikte bir dünya bırakması artık elzemdir.

2019 yılında başladığımız sıfır atık çalışmalarımızı Sorumlu Restoran Hareketi projesine dönüştürerek, bütüne yaymak istedik. Amacımız önce kaynağında azaltılan bir gıda atık döngüsü oluşturmak ve gıda israfına karşı farkındalık yaratmaktı. Tabii ki yaptığımız iş gereği 100% atık çıkması engelenememekte olup, bunun için de en son noktada çıkan atıkların evcil hayvan maması ve gübreye dönüştürülerek doğanın varoluş sürecine katkı sağlamak bu projenin en hassas noktası oldu. Barınaklarla iş birliği yapmak, kimsenin ulaşamadığı canlara ulaşıp ve beslenmelerine katkıda bulunmak, kadın üreticilerimizi desteklemek ve toplumda var olmalarını sağlamak projemizin ana amaçlarından biridir.

2. Restoranlar ve gıda endüstrisi için sürdürülebilirlik neden önemlidir ve bu sektörlerde hangi uygulamalar sürdürülebilirlik açısından önceliklidir?

Günümüzde ev dışı tüketimin her geçen gün artması paralelinde gıda atıklarında da artışlara sebep olmaktadır. Sadece İstanbulda günde 7 milyon kişinin dışarıda gıda tükettiği bilinmektedir.2023 yılında ülekimizde 213 kg/kişibaşı gıda atığı raporlanmıştır ve bu rakam son 2 yılda 40% artmıştır.Dünyamız bize artık uyarı vermektedir. Mevsimler değişmekte, her geçen gün daha sıcak günler yaşanmakta ve sonucunda su kaynaklarımız tükenmekte, toprak bizi uyarmakta ve gıda kaynaklarımız azalmaktadır. Hal böyleykende en büyük sorumluluk bizlere düşmektedir. Sorumluluğumuz önce personellerimizi sürdürülebilirlik eğitimleri ile bilinçlendirmekle başlamalı. Sonrasında misafirlerimize tabaklarında tüketemeyecekleri bir ürün olursa baştan sorarak servis etmeyerek ya da tabağında kalan, o an tüketemedikleri ürünleri tamamen geri dönüşümlü paket ürünleri ile yanlarına alabileceklerine teşvik ederek devam etmeli. Tabi iş bunlarla da bitmiyor. Enerji kaynakları kontrollü kullanılmalı, tükettiğimiz enerjiyi doğayı ağaçlandırarak dengelemeye çalışmalıyız. Bir taraftanda yenilenebilir enerji kullanmalı ve carbon ayak izimizi nötürlemeliyiz. Coğrafi işaretli ürünler kullanmalı, kadın üreticilerimizi desteklemeliyiz. Sürdürülebilirlik bizler için elzem bir durum olmalı ve bu bilinçle süreçlerimizi yönetmeliyiz.

3. Sorumlu Restoran Hareketi tüketicilerin ve işletmelerin yaşam tarzlarını ve iş pratiklerini nasıl değiştirmeyi teşvik etmektedir?

Yukarıda da bahsettiğim gibi, önce bilinçlenmemiz gerekli. Neyi ne için yapıyoruz? Herkes Dünyamızın artık yaşlandığını ve bu bilinçsizliği kaldıramadığının farkına varmalı ki bir şeyleri değiştirebilelim.

Amacımız Sorumlu Restoran Harekeri ile restoran, kafe, otel, şirketlerin yemekhaneleri gibi atıkların en zor yönetildiği ve tüketim çılgınlığının çok olduğu işletmeleri bilinçlendirmek ve atıkların doğaya geri dönüşünümünü sağlamaktır.

Sorumlu Restoran Hareketi, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçları tüketmeden karşılayabilmek için bir tercih değil zorunluluktur.

Ve buradan çağırımız SEKTÖRDEKİ İŞLETMELERİN DE BEN DE VARIM DİYEREK Dünyaya katkı sağlayacak bu projemize destek olması, dönüşüm yolculuğumuza katılmasıdır.

SERKAN TÜFEK - CQO

Sorumlu Restoran Hareketi Akkomarka Restoran Topluluğu ve Akkol Catering Grubu destekleri ile başladı. Maddi ve manevi tüm imkanlarını bu proje için seferber etti.

Ve grup olarak iş etiği ve ilkeleriyle sürdürülebilir bir dünya için mücadele ediyor, karbon ayak izimizi notrlemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Yenilikçi yaklaşımlarımız kadar sürdürülebilirlik de temel prensibimizdir. Doğal kaynakları gerektiği gibi kullanıyor ve doğaya da saygı duyuyoruz.

Amacımız, misafirlere ve çalışanlara yönelik etik değerleri koruyan, doğaya saygılı,kadın istihdamına önem veren, yerel tarımı ve coğrafi işaretli ürünleri destekleyen, atik yonetimi olan , sürdürülebilir bir yiyecek ve içecek deneyiminin geliştirilmesini sağlamaya öncülük etmektir.

Bu bağlamda tüm enerjimizi sürdürülebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz, karbon ayak izimizi azaltmak için globalde ve yerelde özellikle sürdürülebilirlik yatırımları olan tedarikçileri tercih ediyoruz.

Atıklarımızı ayrıştırıyoruz, plastik kullanımını minimum seviyeye çektik ve büyük oranda tüm sarf malzemeleri geri dönüştürülebilir malzemeler ile değiştirdik. 2023 yılında cam atıklarını geri kazanarak 10.000 ağaçlık bir orman yaptık.

Grup bünyesinde yine 2023 yılında verdiğimiz karar ile sürdürülebilir enerjiye yatırım yaparak GES santralleri kurmaya başladık.

Personelimizi bu konuda üniversitelerden destek alarak sürekli eğitiyoruz ve denetliyoruz. Bu çalışmaları bir ileri seviyeye taşımak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefi ile çıktığımız bu yolda Sorumlu Restoran Hareketini başlatarak bir çok markaya da ilham olmak ve katılan diğer restoranlar ile daha güzel başarılara adım atmak en büyük amacımız oldu.

Grubumuz restoran, catering, enerji, teknoloji faaliyetlerine devam etse de bundan sonraki tüm yatırmlarının odağında sürdürülebilirlik olacaktır. GELECEĞİN KAYNAKLARINI BUGÜNDEN TÜKETMEMEYE KARARLIYIZ.

