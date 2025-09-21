Sorunlu olan gemiler limanlara yanaşamayacak

Deniz taşımacılığında kullanılan gemiler ve gemi adamlarının uluslararası kurallara uygunluk açısından denetlenmesine ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği"ne göre bir geminin Türkiye veya taraf olunan mutabakat muhtıralarına üye ülke limanlarında tutulma kararına rağmen izinsiz olarak limandan ayrılması veya tamir görmek üzere uğrak yapacağını beyan ettiği tersaneye gitmemesi halinde gemiye Türk limanlarına 6 ay süreyle giriş yasağı uygulanacak. Türkiye'de gerçekleştirilen liman devleti denetimleri sonucunda son 36 ay içerisinde üç veya daha fazla tutulması olan geminin Türk limanlarına girişine izin verilmeyecek.