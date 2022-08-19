Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon 311 bin lira yatırıldığını bildirdi. SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını vurgulayan Yanık, her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 lira destek verildiğini kaydetti. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, 96.8 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 63 milyon 38 bin, Uzman Eller Proje Desteği için 8 milyon 808 bin, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 2 milyon 616 bin, Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 22 milyon 317 bin TL ödeme yapılacak.