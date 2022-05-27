Sosyal Girişimcilik Seferberliğinde, kadınlar ve gençler odakta

Proje ile 5 kalkınma ajansının ortaklığında ve üç bileşen altında sosyal girişimler desteklenecek. Mentörlük, pazar analizleri ile ilgili destekler verilecek. Seminer ve panellerle farkındalık oluşturulacak. Atıl kalmış tesisler yeniden üretime kazandırılacak.

Projenin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı ve SEECO Proje Direktörü Ahmet Şimşek, Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışa ayrıca, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Fransa Büyükelçisi Hervé Magro Lüksemburg Büyükelçisi Angèle Da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Romanya Büyükelçisi Stefan Tinca ile Almanya Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Florian Burkhardt da katıldı.

"YENİ İŞ FİKİRLERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Dönmez, bakanlık olarak en temel önceliklerinden birinin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak "Bu projeyle, bölgelerde kalkınma ajanslarının da desteğiyle bir taraftan sosyal girişimcilik alanında yeni bir iş fikrine sahip, başta kadın ve gençler olmak üzere start-up'ları ve halihazırda yürütülen girişimleri, diğer taraftan da bu insanlarımızın yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak altyapıları destekleyeceğiz." dedi.

NİTELİKLİ, ÖZGÜN PROJELER

Projenin önemli bir paydaşı olan kalkınma ajanslarının istihdamın artırılması, girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşması amacıyla faaliyet yürüttüğünü hatırlatarak "Ajanslarımız, sahada daha nitelikli, özgün ve sürdürülebilir projeler geliştirilmesine katkıda bulunuyor, paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışıyor." diye konuştu.

VAZGEÇİLMEZ BİR PARTNER

Dönmez, bu nedenle, özellikle yerelde AB projesine başvuracak ve uygulayacak kurumlar için Kalkınma Ajansları vazgeçilmez bir partner olduğunu kaydederek "Saha ziyaretlerimizde yerel aktörlerin bu tür geri dönüşleri bizleri son derece memnun etmektedir." dedi.

MARDİN'E TEKNOKENT

Geçen sene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Mardin'e teknokent sözü verdiğini anımsatan Dönmez, "Bu sözün altında kalmayacağız . İnşallah yakın zamanda Mardin teknokente kavuşacak." diye konuştu.

SOSYAL UYUMU GÜÇLENDİRECEK

Mardin Valisi Demirtaş, projenin sosyal girişimcilik alanında önemli bir işlev üstleneceği kanaatinde olduğunu söyleyerek "Kalkınma Ajanslarımızın yerel ortaklığında uygulanacak projenin sosyal uyumu güçlendireceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, 11 ili kapsayan projenin bölge insanını girişim yönüyle destekleyeceğini, üretken kılacağını ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi. AB fonlarıyla beraber kalkınma ajanslarının iş birliğinde yürütülecek projenin 2021 -2025 dönemini kapsadığını vurgulayan Genel Müdür Yeniçeri, kadınların ve gençlerin katma değerli üretime yönelik eğitim ekipman ve benzeri alanlarda projelerini destekleyeceklerini açıkladı.

"KADINLARI VE GENÇLERİ ÖNCELİKLENDİRİYORUZ"

Yeniçeri, sosyal girişimcilik ekosisteminin kalkınma ajansları açısından önemli bir konu başlığı olduğunu vurgulayarak "Bu proje vesilesiyle de 11 ilimizde daha çok dezavantajlı kesimler başta olmak üzere bu başlığı destekliyoruz. Kadınlar ve gençlerin üretime daha fazla katkıda bulunabilmesi adına onları önceliklendiriyoruz." dedi.

KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, sosyal girişimciliğin, kapsayıcı büyümeyi, paylaşılan refahı ve sosyal kapsayıcılığı teşvik ettiğini belirterek "Aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukların ele alınmasında önemli bir rol oynar. Sosyal girişimlerin amacı gerek en savunmasız gruplara ulaşılmasına gerekse kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmaya odaklanmaktadır. Sosyal girişimcilik istihdam yaratılmasına ve demokratik katılım ve refah hizmetlerinin sağlanmasına, geliştirilmesine de katkıda bulunur." diye konuştu.

BAŞARI HİKAYELERİ PANELİ

Toplantının ardından Sosyal Girişimcilikte Başarı Hikayeleri paneli, hibrit formatta gerçekleştirildi. Panel katılımcılarından bazıları çevrimiçi olarak etkinliğe iştirak etti.

EŞİT KOŞULLARDA İMKAN TANIYACAK

SEECO projesinin kadınların toplumsal cinsiyete dayalı zorlukların üstesinden gelmeleri için imkanlar oluşturmayı hedeflediğini anlatan Büyükelçi Meyer-Landrut, "Bununla birlikte gençleri olumlu sosyal değişimi başlatmalarında desteklemektedir. Dünya Bankası ve Bakanlığın uzmanlığı ile umuyoruz ki, söz konusu proje sosyal girişimlerin diğer tür işletmelerle eşit koşullarda çalışabilmelerine imkan tanıyan bir ortamı destekleyecektir." dedi.

39,5 MİLYON AVRO BÜTÇELİ

Proje, 2025 yılına kadar Çukurova, Doğu Akdeniz, İpekyolu, Karacadağ ve Dicle kalkınma ajanslarının yerel ortaklığında, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak. 39,5 milyon avro toplam bütçeli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansları ve belediyeler tarafından uygulanacak.

YÜZDE 70'İ KADIN

Proje ile kadınlara ve gençlere dönük sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetleri finanse edecek. SEECO Projesi çalışmalarını yüzde 70 kadın, yüzde 30 genç ile birlikte yürütecek. Proje kapsamında 3 bileşen altında sosyal girişimleri ve girişimcileri destekleyecek çeşitli faaliyetler yürütülecek.

EĞİTİM, DESTEK VE ANALİZ

Bu çerçevede kadınlar ve gençler için sosyal girişimcilik eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerde iş kurma becerileri ve iş planı hazırlama becerileri geliştirilecek. Mentörlük desteği verilecek. Yeni sosyal girişimlere 10 bin avro, mevcut sosyal girişimler de 25 bin avroya kadar desteklenecek. Sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin araştırılacak, Pazar analizleri yapılacak.

ATIL TESİSLER

Sosyal Girişimcilik ve Geçim Kaynağı Tesisleri başlığı altında atıl tesisler yenilenerek 11 ilde en az 7 bin kişinin faydalanabileceği 70 tesis ayağa kaldırılacak. Bu tesisler arasında anaokulları ve çocuk bakım tesisleri, atölyeler ve işlikler, pazar ve satış alanları yer alacak. Bu tesislerde sosyal girişimlerin doğması ve gelişmesi için gerekli çalışmalar yürütülecek. Bunun yanı sıra sosyal girişimcilik alanında kapasite geliştirme hedefine yönelik olarak çok sayıda organizasyon, toplantı, seminer, panel düzenlenerek farkındalık oluşturulması sağlanacak.