Sosyal konut projesine 10 milyarlık kaynak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesini yarın Ankara'dan başlatıyor. Bakanlığın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, 50 bin iş yeri ile "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel atma göreni yarın Ankara'da yapılacak. 2023 merkezi yönetim bütçe teklifine göre projeyi omuzlayacak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na gelecek yıl Hazine'den 10 milyar liralık sermaye transferi gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 ile yapacağı canlı bağlantıyla, proje kapsamında 5 bin 165 konutun temeli yarın atılıyor. Sosyal konut projesi kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bini geçti. 2023 Merkezi Yönetim Bütçe teklifinde sosyal konut çalışmalarına geniş yer verildi. Bütçede, salgın döneminde daralan konut arzının hızla arttırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine yönelik olarak yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek, dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânının artırılacağı vurgulandı.GELECEK yıl bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına Hazine yardımı 308.2 milyar liraya çıktı. Memurların öğlen yemeği için bu yıl 476 milyon lira olan yardım tutarı gelecek yıl için 1 milyar 203 milyon liraya yükselti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na 5.6 milyar lira, kalkınma ajanslarına 774 milyon lira, mahalli idarelere 7.3 milyar lira, cazibe destekleme programına 250 milyon lira yardım yapılacak.