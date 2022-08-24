Sosyal konutta en yüksek taksit 4.800 TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, taksit ödemeleri dar gelirlerin bütçelerini sarsmayacak şekilde olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağına dikkat çekerek, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. Son dönemde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor. Bakan Kurum'un açıkladığı gelirin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.Yüzde 30'luk gelir sınırı projeksiyonuna göre, aylık geliri 15 bin lira olanın taksit ödemesi 4 bin 500 lira, 12 bin lira olanın 3 bin 600 lira, 10 bin lira olanın 3 bin lira olması planlanıyor. Hükümetin bu yıl yaptığı zamlarla 5 bin 500 liraya yükselen asgari ücretle çalışan bir vatandaş ise, sosyal konut projesinde bin 650 lira taksit ödemesi gerçekleştirecek. Hiç evi olmayan vatandaşa 240 ay vadeli ve uygun taksitlerle konut, arsa ve işyeri imkânı sunulacak. Ayrıca 81 ilde olacak sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak. Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Konut sayısının yüzde 20'si 30 yaş altı gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı. 81 ilde 450- 500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor.Konut projesine giremeyenler arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecekler. Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak. Altyapıya sahip arsalar Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılacak.