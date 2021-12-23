Sosyal korumaya 655 milyar 599 milyon TL harcandı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Sosyal koruma harcaması 2020 yılında yüzde 20,9 artış göstererek 655 milyar 599 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,5'ini 646 milyar 2 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 300 milyar 902 milyon TL ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 170 milyar 993 milyon TL ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'NIN YÜZDE 13'ÜNÜ OLUŞTURDU

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2020 yılında yüzde 13,0 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6,0 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,4 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,5 ile dul ile yetim harcamaları takip etti.

YARDIMLARIN YÜZDE9,7'Sİ ŞARTLI VERİLDİ

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 45,1 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 26,0 ile engelli ve malül yardımları ve yüzde 11,2 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti.Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 66,5 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 16,2 ile dul ve yetim yardımları ve yüzde 9,7 ile işsizlik yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA GELİRLERİNİN YÜZDE 40,3'Ü DEVLET KATKILARI

Sosyal koruma gelirlerinin %40,3'ünü devlet katkıları, %29,1'ini işveren sosyal katkıları ve %24,4'ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu. Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 14 milyon 288 bin kişi oldu Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim ve engelli ile malul maaşı alan kişi sayısı 2019 yılında 14 milyon 89 bin iken, yüzde 1,4 artarak 2020 yılında 14 milyon 288 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2019 yılında 14 milyon 747 bin iken, 2020 yılında 14 milyon 979 bine yükseldi.