Sosyal medya şirketleriyle iletişime geçildi! "Türkiye" tavsiyesi

Geçen yıl sonunda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla resmi ilişkiler ile her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibareleri yerine "Türkiye" ifadesinin kullanımı karara bağlanmıştı.

Uluslararası platformlarda "Türkiye" ifadesinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenleme kapsamında, esnafa da tavsiyede bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na gönderilen yazıda, uluslararası kuruluşlarla yazışmalarda "Turkey", "Turkei", ""Turquie" gibi ifadeler yerine "Türkiye"nin kullanılması istenirken, uluslararası arenada Türkiye markasının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Yazıda, pasaport, nüfus cüzdanı ve uluslararası geçerliliği olan resmi belgelerin de "Turkey" yerine "Türkiye" ibaresi ile revize edilmesinin beklendiği belirtildi. Yazıya göre, "Türkiye" kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla tüm kamu kuruluşlarının dikkat edeceği bazı hususlar şöyle olacak:

- Yabancı dillerdeki kurumsal web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının kurum adı bölümleri "Turkey" yerine "Türkiye" olarak güncellenecek,

- Tarayıcı sekmesinde yer alan yabancı dillerdeki web sitesi başlıkları "Turkey" yerine "Türkiye" olarak değiştirilecek,

- Kamu kurumları, web sitelerinde ve kurumsal sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda "Turkey" yerine "Türkiye" ibaresini kullanmaya özen gösterecek.

HELLO TÜRKİYE'DEN SONRA "SAY TÜRKİYE"

Yazıda, "Türkiye" markasının güçlendirilmesi ve yabancı dillerde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla İletişim Başkanlığı himayesinde, sosyal medya üzerinden "Hello Türkiye" kampanyası düzenlendiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"İngilizce'nin ana dil olarak veya ikinci yabancı dil olarak kullanıldığı ülkelerin vatandaşlarının hedef kitle olarak belirlendiği kampanyaya birçok kamu kurumu ve sosyal medya kullanıcılarından da destek gelmiştir. Türkiye'nin bir marka çatısı olarak benimsenmesinden sonra kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kullanılacak 'Say Türkiye' sloganı, kampanyanın ikinci ayağını oluşturacaktır."

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

"Türkiye" markasının, dijital medya platformlarında bulunan arayüz, çeviri sistemleri, şeffaflık raporları ve üye kayıt formlarında kullanımı için de çalışmaların devam ettiği belirtilen yazıda, "Resmi ve devlete bağlı sosyal medya hesaplarına yönelik etiket uygulamalarında "Turkey", "Turkei", "Turquie" yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusunda sosyal ağ sağlayıcıları ile irtibata geçilmiştir" denildi.