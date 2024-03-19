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Giriş Tarihi: 20.3.2024

Sosyal ve ekonomik destek büyüklüğü 884.7 milyona çıktı

Sosyal ve ekonomik destek büyüklüğü 884.7 milyona çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 884.7 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödediklerini bildirdi. Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini vurguladı. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirtti. Bakan Göktaş, "Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.
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Sosyal ve ekonomik destek büyüklüğü 884.7 milyona çıktı
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