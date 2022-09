Sözde çevrecileri Alman vakıfları fonluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her defasında dikkat çektiği Türkiye'deki maden karşıtı sözde çevreci eylemlerin arkasından kirli lobiler çıktı. Çevreci hassasiyeti kullanarak ve Türkiye'nin kendi yeraltı madenlerini çıkarmasını engelleyerek bu alanda dışa bağımlı olmasını amaçlayan Alman vakıfları deşifre oldu.Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, "Özellikle altın madenciliğinde Alman vakıfları sözde çevrecileri fonlayarak ülkemizdeki yer altı zenginliğimizi çıkarmamıza engel olmaya çalışıyor. Madencilikten çok bunların ülkemizde yerleştirdiği kötü algıları temizlemeye uğraşıyoruz" dedi.Emiroğlu, madenciliğin Türkiye ekonomisinin kalkınmasında ve bağımsızlığında çok önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Bu ülkenin insanları olarak çevreye ve insana zarar verilmesine madenciler olarak biz de asla göz yummayız. Maalesef ülkemizde bu sözde çevrecilerin hassasiyetleri gerçek bir çevre hassasiyeti değil" diye konuştu.Öte yandan madencilik sektörü, Soma'daki faciaya benzer kazaların yaşanmaması için yeni ve önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yurt dışındaki örnekleri inceleyen TMD, Sorumlu Madencilik İlkeleri'nin oluşturulmasıyla ilgili yaptığı çalışmada sona yaklaştı. Emiroğlu, "Bu çerçevede 4 temel ilke belirledik. Bunlar sağlık ve güvenlik, doğa ve ekosistem, sosyal diyalog ve yerel kalkınma ile iş etiği ve şeffaflık. İnsan ve çevreyi önceleyen bir anlayışla üretim yapacağız. Ayrıca, işletmelerden, sadece işçi için değil, bölge halkının sağlığı ve güvenliği için tedbir alınmasını da bekleyeceğiz. Örneğin iş yerine hekim getiren işletme, aşılarını ve hekimlerini köylere götürecek" ifadelerini kullandı.Söz konusu ilkeler çerçevesinde bir puanlama sistemi oluşturduklarını anlatan Emiroğlu, "Belirlediğimiz 4 ilkenin her birinin altında işletmelerin yanıtlaması gereken sorular olacak. Toplamda 500'ü aşkın sorudan oluşan bir soru seti olacak. Bu soruları, sisteme dahil olan şirketlere açacağız. İnternet üzerinden şirketlere bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacak. Şirketler, her yıl sisteme girip bu soruları cevaplayacak ve ilerleme durumlarıyla ilgili kanıtları bize sunacak. Kanıtsız cevapları kabul etmeyeceğiz" bilgisini verdi.Sorumlu madencilik ilkeleri konusunda Kanada örneğini veren Emiroğlu, "Biliyorsunuz madencilik alanında en gelişmiş ülkelerden biri Kanada'dır. Kanada madencilik endüstrisinin hazırladığı sorumlu madencilik ilkeleri şimdiye kadar 9 ülke tarafından kabul edildi. Kabul eden ülkeler arasında Yunanistan, Brezilya, Avusturalya var. Biz de istersek Türkiye olarak bu sisteme katılan 10'uncu ülke olacağız. Ayrıca, işletmeler bu sistemi kabul etmek zorunlu değil, gönüllü katılım esas. 'Kopyalayapıştır' değil, ülkemize uygun bir şey yapıyoruz ki uygulanabilir bir sistem kuralım" diye konuştu.