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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Sözleşmeli istihdam hız kesmiyor

ANKARA
Sözleşmeli istihdam hız kesmiyor
Sözleşmeli istihdamda yeni personel alımları gerçekleştirilecek. 780 kişi çeşitli görevlerde istihdam edilecek. Milli Savunma Bakanlığı 319, Milli Savunma Üniversitesi 236, İçişleri Bakanlığı 80 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 sözleşmeli personel alacak. Yayımlanan ilanlara göre, Milli Savunma Bakanlığı, mühendislik branşları ile mimar, tabip, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, teknisyen, laborant, mütercim tercüman, müze görevlisi, restoratör, hemşire, kütüphaneci, destek personeli ve büro personeli kadrolarına 319 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 30 Aralık'a kadar alınacak. Başvuru şartları Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alacak. Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek.
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Sözleşmeli istihdam hız kesmiyor
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