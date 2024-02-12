Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekâyla sağlanacak

Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat dalgalanmaları 4 stratejiyle kontrol altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda "Tarımda ürün arz güvenliğinin sağlanması" temel hedefler arasında yer aldı. Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat artışının önüne geçecek stratejilerle fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınacak. Stratejik plana göre sözleşmeli üretimin kontrolü ve planlanması yapay zekâ ve uydu görüntüleme sistemleri tarafından yapılacak. İklim değişikliği karşısında dayanıklı bitki ve hayvan türleri yetiştirilecek. Planda, sürdürülebilir üretimle ürün fiyatlarındaki değişimlerin kontrol altına alınması amaçlanıyor. Bitkisel ürünlerde arz güvenliği, kuraklık ve aşırı stres koşullarına dayanıklı çeşitlerin geliştirilerek üretilmesiyle sağlanacak. Olumsuz iklim koşullarında dahi sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması dayanıklı bitkilerle sağlanacak.Stratejik ürünlerin üretimine yönelik planlama ve sözleşmeli tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak. Kaba yem açığının karşılanabilmesi için mera ıslah ve amenajman çalışmaları ile kaba yem üretimine verilen destekler sürdürülecek. Toprak ve su kaynaklarında sürdürülebilirliği sağlamak, insan ve hayvan sağlığını koruyabilmek için ise organik ve iyi tarım uygulamaları desteklenecek.Stratejik ürünlerde arz açığını kapatmaya yönelik sözleşmeli üretim gibi modellerde planlama ve kontrol faaliyetlerinde yapay zekâ ve uydu görüntüleme sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan makine ekipmanın yenilenmesi için destek verilecek.Bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artıracak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına verilen destekler sürdürülerek, yeni bitki çeşitleri ve hayvan ırkları ıslah edilecek. Tarımsal üretimin karbon salınımı, nitrat kirliliği gibi etkilerini azaltacak bitki-hayvan sağlığı, bitki besleme, hayvan besleme uygulamaları hayata geçirilecek.