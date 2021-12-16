Sözleşmelilere ek ödeme 10 puan artıyor

TİCARET Bakanı Mehmet Muş
, enflasyonun kontrol altına alınmasının hükümetin görevi olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarının hem sağlanması hem de enflasyonun kontrol altında tutulması için gereken adımlar 2022 yılı içerisinde de atılacaktır" dedi. Meclis Genel Kurulu
'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Muş, 4/C'den 4/B'ye geçen özelleştirme çalışanlarının haklarına ilişkin soru üzerine, "Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmiş herhangi bir istisnaya tabi tutulmaksızın sözleşmeli personelin mali haklarından aynı şekilde bu personeller yararlandırılmakta. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin hâlihazırda yararlanmakta oldukları ek ödeme oranları 2022'den itibaren 10 puan artırımlı ödenecektir" yanıtını verdi. Bakan Muş, AK Parti
iktidara geldiğinde yüzde 43 olan faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payının yüzde 13.7'ye düştüğünü belirtti.