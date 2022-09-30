S&P de büyüme tahminini yükseltti

Uluslararasıfinans kuruluşları Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini hız kesmeden yükseltmeye devam ediyor. Fitch, Moody's, OECD ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ardından Standard & Poor's (S&P) da Türkiye'nin 2022 büyüme tahmini yükseltti. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce yüzde 3.5 olarak açıkladığı tahminini 1.7 puan artırarak 5.2'ye çıkarırken, 2023 tahminini de yüzde 1.7'den 2.8'e çıkardı. S&P'den yapılan açıklamada 2022 tahmininin yükseltilmesinde, bu yılın ikinci çeyreğinde büyümenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi ve kış aylarına kadar sürmesi beklenen turizm sektörünün güçlü performans sergilemesinin etkili olduğu belirtildi. S&P raporunda, 2023'teki parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümetin uygulanabileceği olası ek politika desteği beklentisiyle, Türkiye'nin gelecek yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin de yüzde 2.8'e yükseltildiği ifade edildi. S&P'nin raporunda, bu yılın ağustos ayında yüzde 80 seviyesine ulaşan enflasyonun genişlemeci politikalar nedeniyle bir süre daha çok yüksek seviyelerde seyrettikten sonra, enerji fiyatlarının daha ılımlı hale gelmesi ve baz etkisiyle kademeli olarak azalarak 2023'te yüzde 40 seviyesine düşmesinin beklendiği belirtildi. Gelişen piyasalara ilişkin raporda, Türkiye'nin güçlü turizm performansı örnek gösterilerek, "Enerji ihracatçıları için hâlâ çok uygun ticaret koşulları mevcut. Türkiye'nin kışa kadar uzayacak olan patlayan turizm sezonu da dahil olmak üzere, genel olarak zorlu bölgesel ekonomik görünüm içerisinde bazı parlak noktalar mevcut" değerlendirmesinde bulunuldu.EBRD Bölgesel Baş ekonomisti Roger Kelly, Türk bankacılık sektörünün zorlu makroekonomik koşullara karşı dayanıklı olduğunu gösterdiğini belirterek Türk bankalarının iyi sermayelendirildiğini kaydetti. Kelly, "Özellikle özel tüketim, yüksek enflasyon oranlarının reel gelirler üzerindeki beklenen etkisi göz önüne alındığında, büyüme beklediğimizden önemli ölçüde daha dirençli oldu" değerlendirmesini yaptı. Kelly, Türkiye'de hane halkının harcamalarının asgari ücret ve emekli maaşlarına artışlarla desteklendiğini söyledi