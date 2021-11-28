Spekülasyon vesayetini ortadan kaldıracağız

Türkiye
'nin ekonomide son dönemde yaşanan dalgalanmayı geçmişte olduğu gibi geride bırakacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde 19 yıldır enflasyonkur- faiz üçlemesini içine alan topyekûn bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" dedi.
BÜYÜYEN 2 ÜLKEDEN BİRİYİZ
2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Oktay, 2020 ve 2021'in tüm dünyada salgının ekonomik etkilerinin oldukça yüksek seyrettiği yıllar olduğuna değinerek, "Ekonomilerin sarsıldığı, küresel hasılanın ve ticaretin olumsuz etkilendiği bu dönemi, ekonomimiz alınan tedbirler sayesinde birçok gösterge açısından pozitife döndürmeyi başarabildi. 2020 yılında yüzde 1.8'lik büyüme ile G20 ülkeleri arasında Çin'le birlikte büyüme sağlayabilen iki ülkeden birisi olduk" diye konuştu.
PEK ÇOK ÜLKEDE FAİZ NEGATİF
Merkez Bankası
'nın faiz indirimiyle yeni bir ekonomi modeline geçildiğini aktaran Oktay, "Dünyanın hiçbir yerinde para politikası araçları tek yönlü kullanılmaz. Şu an sadece Türkiye değil, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke negatif reel faiz uygulamaktadır. Burada amaç ihracatın canlı tutulması ve istihdamın sağlanmasıdır. Temel amaçlar ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahıdır. Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz temel hedefler aynı kalmakla birlikte politika araçlarını farklı şekilde kullanmamız oldukça doğaldır. Ekonomimizin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Bütçe planlarımızda sadece döviz kurunu hedefleyerek politika geliştiriyor değiliz. Bu dar perspektif hayatın olağan akışına aykırıdır. Döviz kurlarındaki yükseliş, bazı bütçe giderlerinde artışa neden olurken aynı zamanda bütçe gelirlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu çerçevede, toplam bütçe dengesine bakıldığında bu etki sınırlı ve yönetilebilir düzeydedir" ifadelerini kullandı.
Birçok önemli ekonomide politika faizinin enflasyonun altında olduğunu ifade eden Oktay, "Ülkemizde kurlarda yaşanan artışlar, dolar endeksinin dünyada artıyor olması, spekülatif hareketler ve döviz talebini artıran etmenlerle daha belirgin hale gelmektedir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 19 yıldır enflasyon- kur-faiz üçlemesini içine alan topyekûn bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
SIKINTININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Vesayeti, darbeleri, terör örgütlerini ve siyaset mühendislerini tarihin tozlu raflarına kaldıran kadrolar olarak spekülasyon vesayetini de yine kendilerinin ortadan kaldıracağını ve yollarına topyekün bağımsız olarak devam edeceklerini anlatan Oktay, "Son dönemdeki fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Nasıl olduğunu da hep beraber göreceğiz. Bu dalgalanma dönemini de göreceksiniz geçmişte olduğu gibi geride bırakacağız. Biz bu süreçte de vatandaşımızın yanındayız" şeklinde konuştu.
ÇİFTÇİYE 3.4 MİLYAR TL İADE
Fuat Oktay, çiftçileri de korumaya devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Çiftçilerimize yapılan tarımsal destekleme ödemelerinden yaklaşık yıllık 600 milyon lira civarında olan gelir vergisi stopajı kesintisi artık yapılmayacak, geriye dönük olarak 5 yıllık kesintiler 2.5 milyar lirası anapara, 850 milyon lirası da faiz olmak üzere, toplam 3.4 milyar lira iade edilecektir" dedi.