SPK 9 kurumun borçlanma aracı ihracına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), haftalık bülteninde yer alan kararlara göre, 9 şirket ve bankanın toplam 17,97 milyar TL, 4,25 milyar dolar ve 300 milyon euroya kadar olan ihraçları onaylandı.

Buna göre, Mavi Giyim 5 milyar TL, Vestel Elektronik 3 milyar TL, Garanti Yatırım 2 milyar TL, Doğan Trend 1,58 milyar TL, Otokoç 4 milyar TL, Yapı Kredi Faktoring 1,9 milyar TL, Doruk Faktoring 490 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu ihraç edebilecek.

Türkiye İhracat Kredi Bankası(Türk Eximbank) 4,25 milyar dolara kadar tahvil/finanman bonosu, Türkiye İş Bankası 300 milyon euroya kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin yurt dışında satışı için onay aldı.