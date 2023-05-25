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Giriş Tarihi: 25.5.2023 00:48

SPK: Piyasa bozucu işlemlere cezai ve idari yaptırım uygulanacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasının güven ve istikrar içinde işleyişini bozacak açıklamaların yanı sıra piyasa bozucu işlem ve eylemlerin tespiti halinde, sorumlular hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

AA
SPK: Piyasa bozucu işlemlere cezai ve idari yaptırım uygulanacak

SPK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirketler hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan, gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Uluslararası piyasalara tam entegre olan sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması birinci önceliğimizdir. Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Sermaye piyasasının güven ve istikrar içinde işleyişini bozacak açıklamaların yanı sıra piyasa bozucu işlem ve eylemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacaktır."

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SPK: Piyasa bozucu işlemlere cezai ve idari yaptırım uygulanacak
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