SPK’dan ‘aile boyu’ finansal okuryazarlık eğıtimi

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile üst düzey komutanlar ve ailelerine yönelik eğitim semineri düzenledi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Ülkemizde 7'den 77'ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatmak istiyoruz. Her kesime olumlu tutum ve davranış kazandırarak finansal piyasalar, finansal kavramlar ve finansal kurumlar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da, eğitimin hayatın en temel konularından biri olan "parayı doğru yönetme" konusunda yeni bilgiler kazandıracağını söyledi.