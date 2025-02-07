SPK’dan finansal okuryazarlık seferberliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yakın dönemde 0-6 yaş ve erken öğrenme dönemleri için dünyada ilk ve tek olacak finansal okuryazarlık projesini hayata geçirmek için paydaşlarla hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri bilgisini verdi. SPK ile Yargıda Birlik Derneği arasında finansal okuryazarlığın artırılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Törende konuşan SPK Başkanı Gönül, geçtiğimiz yıl Türkiye finansal okuryazarlık seferberliğini başlattıklarını belirterek, "7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın bu eğitimleri alması için yoğun mesai harcıyoruz. Yaklaşık 8 aylık dönemde çok sayıda iş birliği protokolü imzaladık. Birçok kurum ve kuruluşla protokol imzalamak üzere ön görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi. Gönül, platformdaki eğitim videoları sayesinde katılımcıların kişisel bütçe yapmaktan finansal araçları tanımaya, finansal planlama yapmaktan tasarruf edebilmeye pek çok yetkinliği kazanabildiğine dikkat çekti. Gönül, yakın dönemde 0-6 yaş ve erken öğrenme dönemleri için dünyada ilk ve tek olacak finansal okuryazarlık projesini hayata geçirmek için paydaşlarla hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri bilgisini verdi.