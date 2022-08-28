SPK’dan suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Marka Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini duyurdu. Kurumun açıklamasında, son günlerde basın organları ve sosyal medyada Marka Yatırım Holding'in bedelli sermaye artırımı başvurusuyla ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız birtakım iddiaların olduğu belirtilerek, şirketin Nisan 2021'de kurula başvurduğu, başvurunun derhal incelemeye alındığı, ancak, yapılan incelemede Marka Yatırım Holding'in kurula eksik belge sunduğu anlatıldı. Şirkete belgelerini tamamlaması için yazı iletildiği, Marka Yatırım Holding'in belgeleri Kasım 2021'de tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Kurulun 02.12.2021 tarihli toplantısında, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir" denildi. Şirket pay piyasasında 23.05.2017- 23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, aralarında Mine Tozlu Sineren'in de bulunduğu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verildiği anlatıldı. Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de kurulun suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.