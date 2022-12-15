Sporun kalbine okçuluk salonu

Bursa'da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, 'sporun tabana yayılması için' yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kente 'branşlara özel' spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Emek Mahallesi'nde inşa edilecek güneş ve tekvando salonunun temelini atan Büyükşehir Belediyesi, futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporlarının yapıldığı tesisler ile Bursa'nın sporda kalbi olan Atıcılar'a şimdi de okçuluk salonu kazandırıyor. Atıcılar futbol sahalarının yanında inşaatı devam eden projede, 455 ve 115 metrekare olmak üzere iki adet kapalı okçuluk salonu yer alıyor. Toplam 835 metrekare kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri, çevre düzenlemesi ve otoparkı ile Atıcılar, aynı zamanda Bursa'da okçuluğun kalbinin de attığı yer olacak.