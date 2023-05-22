Sporun yıldızlarına ödül yağdı





2 MİLYON TL ÖDÜL



Spor ödülleri programı kapsamında; atletizm, atıcılık, badminton, bilek güreşi, bocce, briç, boks, jimnastik, dağcılık, eskrim, engelliler futsal, futbol, güreş, goalball, halter, judo, kano, karate, kick boks, kyokushın karate, masa tenisi, modern pentatlon, motokros, okçuluk, oryantiring, ragbi, softbol branşlarında yapılan başvurular sonucunda, 87 sporcu ve 45 antrenöre toplamda 2 milyon TL ödül verildi. Sporun yıldızları aldıkları ödülün yüzde 25'ini asrın felaketinden zarar gören depremzedelere bağışladı.



Ayrıca bu yıl ilk defa; sporcu ve antrenörlerin oylarıyla "En iyi spor programı (tv)", "En iyi spor programı (radyo)", "En iyi spor programı sunucusu" ve "En iyi spor mecrası" dallarında da ödül verildi.



İNANMAK VE ÇALIŞMAK



Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanarak Bursa'ya büyük bir gurur yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesporun milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün de başarısının sırrını çalışmak ve inanmak olarak açıkladı. Kariyeri boyunca başarmak için çok çalıştığını dile getiren İlgün, "Tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını Bursa'ma ve ülkeme kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. 5 büyük turnuvayı madalyayla tamamlayan tek Türk tekvandocu oldum. Beni bu seviyeye getiren antrenörümüze teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki arkamızdasınız. Spora ve sporcuya her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından yıldız sporculara ve antrenörlerine temsili çekleri teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.