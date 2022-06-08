Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SSB’den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı
Giriş Tarihi: 8.6.2022 10:55

SSB’den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı

AA
SSB’den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yaşanan güncel gelişmeler ışığında savunma sanayinde yapay zekanın tüm yönleriyle ele alınması amacıyla "Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı" düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, SSB'de düzenlenen "Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı"na 80'i aşkın uzman katıldı.

Sabah oturumlarında yapay zekanın savunma alanında sunacağı kabiliyetler, katkı sağlayacağı savunma sistemleri, yapay zeka kullanımı konusunda problem alanları/zorluklar/engeller ile yapay zeka dönüşümü için en öncelikli konular ele alındı. Öğleden sonra da sabah oturumlarında yapılan tartışmalarda ortaya çıkan 6 odak konu için ihtiyaçlar ve öneriler detaylı olarak değerlendirildi.

Çalıştay, oluşturulan ilk sonuçların tüm katılımcılarla paylaşıldığı sunumla sona erdi. Çalıştay sonunda oluşan çıktıların Savunma Sanayii Yapay Zeka Stratejisi'ne girdi oluşturması hedefleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SSB’den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA