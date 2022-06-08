SSB’den Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, SSB'de düzenlenen "Savunma Sanayii Yapay Zeka Çalıştayı"na 80'i aşkın uzman katıldı.

Sabah oturumlarında yapay zekanın savunma alanında sunacağı kabiliyetler, katkı sağlayacağı savunma sistemleri, yapay zeka kullanımı konusunda problem alanları/zorluklar/engeller ile yapay zeka dönüşümü için en öncelikli konular ele alındı. Öğleden sonra da sabah oturumlarında yapılan tartışmalarda ortaya çıkan 6 odak konu için ihtiyaçlar ve öneriler detaylı olarak değerlendirildi.

Çalıştay, oluşturulan ilk sonuçların tüm katılımcılarla paylaşıldığı sunumla sona erdi. Çalıştay sonunda oluşan çıktıların Savunma Sanayii Yapay Zeka Stratejisi'ne girdi oluşturması hedefleniyor.