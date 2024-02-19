SSR enkazın altında kaldı

Erzincan İliç'teki maden faciası sonrası gözlerin çevrildiği ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren SSR Mining, enkazın altında kaldı. Şirketin ABD ve Avustralya'da borsaya açık olan hisseleri eridi. Son bir haftadaki hisse düşüşü yüzde 50'yi aştı. Dün ABD'de piyasalar kapalı olmasına rağmen şirketin hisseleri son beş günde Nasdaq'ta yüzde 48 düştü. Avusturalya ASX endeksinde ise hisselerde erime yüzde 51'i aştı. Dün günlük düşüş de yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Şirketin piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde azaldı.Maden sahasındaki arama ve hafriyat taşıma çalışmalarından şirkete en az 500 milyon dolarlık bir fatura çıkarabileceği hesap ediliyor. Adli ve idari cezalar da gelecek. Şirketin bilançosunda, yıllık cirosunun 1.15 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Vergi öncesi kârı da 371 milyon dolar. Bu nedenle şirketin üç yıllık kârından fazlasının tek seferde gittiğini tahmin etmek yanlış olmaz. 2010'dan bu yana faaliyet gösteren SSR'nin en büyük ikinci altın madeni olan Çöpler Madeni, şirketin geleceğini de sarsıyor.Bankalar, reyting şirketleri ve aracı kurumlar da şirketin geleceği hakkında olumsuz bir tablo çiziyor. Birçok kuruluş, SSR Mining'in notunu aşağı çekti. Scotiabank, 14 Şubat Çarşamba günü yayınladığı raporda şirketin notunu düşürdü. TD Securities, yatırımcılara gönderdiği nottu, şirketin hissesini satın alma tavsiyesini indirdi. Bank of America, 'al' tavsiyesinden vazgeçerek, hedef fiyatı 17 dolardan 12.50 dolara indirdi. Kanadalı yatırım bankası RBC Capital, şirket üzerindeki finansal baskının arttığını belirterek, "Şirketin operasyonları tehlike altında" notunu paylaştı.