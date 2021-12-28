Stokçulara flaş baskın: Ekipler depoyu mühürledi

STOKÇULARA KARŞI DÜZENLEME GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak stokçuluk ile ilgili, "Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır." sözlerini kullanmıştı.