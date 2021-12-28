Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Stokçulara flaş baskın: Ekipler depoyu mühürledi
Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:36 Son Güncelleme: 28.12.2021 13:10

Stokçulara flaş baskın: Ekipler depoyu mühürledi

Stokçulara flaş baskın: Ekipler depoyu mühürledi

Adana'da bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti. Stokçuluk yaptığı belirlenen depo mühürlendi. Farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan ve benzeri ürünler ele geçirildi.

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlarını düşürmeyen ve stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere ilişkin denetimler hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'stokçuluk' ile ilgili, "Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır" demişti.

STOKÇULARA FLAŞ BASKIN!

Adana'da bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti. Stokçuluk yaptığı belirlenen depo mühürlendi.

Farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan ve benzeri ürünler ele geçirildi.

STOKÇULARA KARŞI DÜZENLEME GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak stokçuluk ile ilgili, "Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır." sözlerini kullanmıştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Stokçulara flaş baskın: Ekipler depoyu mühürledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA