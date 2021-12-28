Stokçulara flaş baskın: Ekipler depoyu mühürledi

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlarını düşürmeyen ve stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere ilişkin denetimler hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'stokçuluk' ile ilgili, "Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır" demişti.
STOKÇULARA FLAŞ BASKIN!
Adana'da bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti. Stokçuluk yaptığı belirlenen depo mühürlendi.
STOKÇULARA KARŞI DÜZENLEME GELİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak stokçuluk ile ilgili, "Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır." sözlerini kullanmıştı.