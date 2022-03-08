Stokçulara hapis cezası arttırılıyor

Dünyada yaşanan ekonomik kriz, pandemi ve konjonktürel gelişmeleri fırsat bilerek vurgun yapan stokcularla ilgili yeni cezai düzenleme tamamlandı. TCK'da yer alan 237 ve 240 maddelerde değişikliğe gidilerek cezalar yüzde 50 arttırıldı. AK Parti
Milletvekillerinin üzerinde çalışma yaptığı ve önümüzdeki günlerde Meclis'e kanun teklifi olarak verilecek stokçulukla ilgili düzenlemeler şöyle: Türk Ceza Kanunu
'nun 240. Maddesindeki "Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesindeaki öngörülen cezalar 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Yine TCK'nın 237. Maddesinde "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir" maddesinde ceza bir yıldan 3 yıla çıkarılacak.