Stokçulara zabıta baskını

Zeytınburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri ürünlere fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan işletmelere göz açtırmıyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, son günlerde yağ satışlarının artmasını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan marketlere denetimler gerçekleştiriyor. Gelen şikâyet üzerine ilçedeki bir markete yapılan uygulamada 4.5 litrelik ayçiçek yağının raf fiyatının aynı gün içinde 125 TL'den 145 TL'ye satıldığı, yine farklı işletmelerde raflarda olmayan yağların depolarda saklandığı zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Denetim neticesinde depodaki yağlar çıkarılarak satışa sunuldu, etiket fiyatları da düşürüldü. Bazı işletmelerin çalışma ruhsatının da olmadığını gören yetkililer, Ticaret İl Müdürlüğü
'ne gönderilmek üzere tespit tutanağı tutarak, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa
istinaden işlem başlattı. Barış SAVAŞ/SABAH