Stokçuluğa geçit yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın TL'ye kur farkı ödeme taahhüdünden sonra düşüşe geçen dövizin market fiyatlarına yansıyıp yansımadığı konusu tartışılırken, bazı zincir marketlerde yüzde 10 ile 20 arasında indirimler yapıldı. Vatandaşın döviz fiyatındaki düşüşten sonra market fiyatlarının da düşürülmesini istemesi üzerine İstanbul
'daki ilçe belediye ekipleri tarafından marketlerde kontroller ve denetimler de sıklaştırıldı. Ekipler, stokçuluk yapılması ihtimaline karşı incelemelerini artırdı.
İNCELEME YAPILIYOR
Denetimler artırılırken SABAH
, market market dolaşıp fiyatları yerinde inceledi. Denetimler kapsamında, sebze-meyve ve diğer gıda ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Ürünlerin raftaki etiketlerinde yazan fiyatla kasadaki fiyat farklı çıkarsa, tespit edilen bu usulsüzlük karşılığında işletmeye ceza kesilerek ilgili ürünler Ticaret Bakanlığı
'na gönderilerek incelemeye alındı. Hazine
ve Maliye Bakanlığı
'nın yoğun denetim ve yaptırımlarıyla indirim oranının ocak ayında yüzde 50 civarında olacağı kaydedildi.
MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞTÜ MÜ?
ZİNCİR marketlerde yüzde 10 ila 30 arasında indirim yapıldığı yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak temel gıda ürünlerinde beklenen indirimler hâlâ gelmedi. Bu durum vatandaşların da tepkisine yol açıyor. Vatandaşlar beklenen indirimlerin gelmemesi halinde 1-5 Ocak tarihleri arasında marketleri boykot etmeye hazırlanıyor.