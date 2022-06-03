Stokçuluk yapanlar şimdi yandı!

AK Parti stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, taşınmazların satışının noterde yapılabilmesini öngören Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin 24 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenleme ile stokçuluk yaparak fiyatları etkileyen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Türk Ceza Kanunu'nun 'Fiyatları etkileme' başlıkla 237'nci maddesinde yer alan, işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilecek. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza yarısı oranında artırılacak. Diğer bir fıkrada yapılan değişikliğe göre de, fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza yine yarısı oranında artırılacak. Yargı paketinde, Noterlik Kanunu'nda değişiklik yapılarak taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılabilmesine imkân sağlanıyor.