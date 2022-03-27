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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Stokçuya 3 yıl hapis cezası

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Stokçuya 3 yıl hapis cezası

Piyasaya mal vermeyerek gıda fiyatlarını yükselten stokçular için harekete geçildi. Malı deposunda saklayan fırsatçılara 1 ila 3 yıl hapis cezası içeren düzenleme Meclis’e geliyor

Son günlerde özellikle gıda maddelerine yönelik ortaya atılan spekülasyonların adresi olan stokçulara yönelik sert tedbirler geliyor. AK Parti grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu.

ENFLASYONDAN YÜKSEK
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi.



Son günlerde özellikle gıda maddelerine yönelik ortaya atılan spekülasyonların adresi olan stokçulara yönelik sert tedbirler geliyor. AK Parti grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu.

ENFLASYONDAN YÜKSEK
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi.

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Stokçuya 3 yıl hapis cezası
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