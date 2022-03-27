Stokçuya 3 yıl hapis cezası

Son günlerde özellikle gıda maddelerine yönelik ortaya atılan spekülasyonların adresi olan stokçulara yönelik sert tedbirler geliyor. AK Parti
grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu.
ENFLASYONDAN YÜKSEK
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi.
Son günlerde özellikle gıda maddelerine yönelik ortaya atılan spekülasyonların adresi olan stokçulara yönelik sert tedbirler geliyor. AK Parti grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu.
ENFLASYONDAN YÜKSEK
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi.