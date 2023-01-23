Stop Loss Nedir? Borsada Stop Loss Ne Anlama Gelir, Nasıl Yapılır?

Stop loss nedir araştırmasında esas olan kullanıcının zarar kabul seviyesidir. Stop loss ne kadar olmalı konusu da bu kapsamda araştırılarak sonuca varılması gereken bir araştırmadır. Stop loss yüzde kaç olmalı araştırması ile banka ya da aracı kurumlarda işlem yaparken hisse senetlerini hangi seviyeden satmak istediğinizi tespit edebilirsiniz. Bankada stop loss nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Stop Loss Nedir?

Borsada işlem yapan kişiler satın aldıkları hisse senetlerini düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmak isterler. Tüm yatırımcıların esas amacı budur. Bu sayede yatırımcı maksimum kar oranı ile alım-satım işlemlerini yapmak ister.

Borsada işlem yapmak için banka ya da aracı kurumlardan hesap açmanız gerekir. Genellikle bu hesaplar 1 gün içinde açılır ve kullanıcı borsa üzerinden alım-satım yapmaya başlar. Yapılan işlemler de kullanılan mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden yapılır. Yapılan işlemlerin gerçekleşmesi için menü üzerinden ilgili hisse senedinin alım satımı için emir girilir. Hisse senedi, girdiğiniz seviyeye ulaştığında alım ya da satım işlemi gerçekleşir.

Borsada işlem yapanların haşir neşir olduğu kavramlardan biri de stop loss terimidir. Stop loss, borsada alınan hisse senedinin belli bir seviyenin altına düşmesi halinde satış emrinin gerçekleşmesi işlemine verilen isimdir. Banka ya da aracı kurumların ilgili menülerinden bu emir verilebilir.

Stop Loss Ne Kadar Olmalı?

Banka ya da aracı kurumlardan stop loss emri verilmesi, ilgili mobil uygulama ya da web sitesinden gerçekleştirilebilir. Bu seviye aynı zamanda zarar kabul seviyesidir. Yani yatırımcı, hisse senedini aldıktan sonra belli bir zarar seviyesinden daha fazla zarar etmek istemez. Bu da stop loss seviyesi olarak ifade edilir. Söz konusu seviyenin ne kadar ya da hangi yüzdede olması gerektiği yatırımcının kabul seviyesi ile ilgilidir.

Konunun örnekle daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Örneğin borsa yatırımcının 10 Tl fiyattan A hisse senedini aldığını varsayalım. Kullanıcı bu alım emrinden sonra dilerse hisse senedine stop loss koyabilir. Stop loss seviyesinin de % 2 olduğunu düşünelim. Burada hisse senedinin % 2'lik değer kaybı, yani 9.80 Tl seviyesine ulaştığında satışın gerçekleşeceği bilinmelidir. Stop loss emirleri ile yatırımcı daha fazla zarar etme riskini ortadan kaldırır. Söz konusu emir, normal satış emrinden farklıdır. Satış emri hisse senedinin hâlihazırdaki fiyatının yukarısındaki bir rakamdan verilirken stop loss seviyesi hisse senedinin hâlihazırdaki değerinden daha düşük seviyede verilir.

Stop loss seviyesinin ne olması gerektiği ile ilgili teknik analiz çalışması da yapılabilir. Yapılan grafik ve teknik analiz çalışmasındaki verilerden yola çıkılarak hangi noktada stop olunması gerektiğine karar verilebilir. Bu sayede zararın zamanında kesilmesi mümkündür. Aksi durumda daha büyük zararlar söz konusu olabilir.