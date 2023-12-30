Stratejik yatırım yapanların yılı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, dünya genelinde sıkılaşan para politikaları ve enflasyon baskısının tüketici harcamalarına yansıyacağını bunun da daha durgun bir ekonomiyi tetikleyeceğini belirtti. Bu süreçte daha temkinli ve stratejik yatırım yapanların kazanacağını belirten Başkan Aydın, tasarrufu elden bırakmadan, yatırım için nokta atışlar gözlemlenmesi gerektiğini belirterek 2024 yılının fırsatları lehine çevirebilenlerin yılı olacağını söyledi. ASKON Genel Başkanı Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı: "Global bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle de planlamalarımızı yaparken küresel ölçekte düşünmemiz gerekiyor. Türkiye açısından 2023 yılı malum. Pandeminin akabinde gelen yüksek enflasyon ile yaşamaya alışırken, deprem afeti büyük bir yıkım ve akabinde seçim ekonomisinin uygulandığı bir yılı geçirdik. Tabi bu süreçte özellikle genel seçim sonrası ekonomide makas değişikliğine gidildi. Ortodoks politikalara dönüş yapmakla birlikte yüksek maliyetlerde bedelleriyle birlikte normalleşme sürecini yakalamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz yüksek enflasyonun yükseliş trendini keserek enflasyon karşısında ezilmemek. Bu da piyasalarda daralma yaşanmasına ve tasarruf tedbirlerinin alınmasını gerektiriyor. Seçimden sonra bu yönde adımları gördük."Orta Vadeli Program'ın fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediğini söyleyen Aydın, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürmeyi gaye edindiğini anlattı. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "İş ve yatırım ortamını iyileştirmesi ve mali disiplini korumayı odağına alan program afetlerle etkin mücadeleyi konu ediniyor. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği'nde resesyonun yaşandığı bir ortamda elbette ekonomik olarak biz de etkileniyoruz. Bu nedenle resesyon baskısının ziyadesi ile hissedildiği global ekonomide 2024 yılı ve sonrası için büyük düşünen, temkinli davranan ve stratejik yatırımlar yapanlar kazanabilecektir. Pazarlarımızı ve ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz."