Su kirliliğinin yüzde 25’i atık yağlardan

Yemeklerdekullanıldıktan sonra atık hale dönüşen yağlar ciddi çevre kirliliğine yol açabiliyor. Türkiye zaten su stresi yaşayan ülkelerin başında gelirken araştırmalara göre, atık su kirliliğinin yüzde 25'ini kullanılmış yağlar oluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bitkisel atık yağların oluşumundan geri kazanım ve bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimi için Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'ni güncelleyecek. Hazırlanan taslağa göre, yem amaçlı üretilecek ürünlerin ve kozmetik ürünlerin üretiminde bitkisel atık yağlar ve bitkisel atık yağlardan elde ed-i len ürünler kullanılmayacak. Bitkisel atık yağlar yemeklik yağlara veya ham yağlara karıştırılmayacak. Söz konusu atık yağlar sadece biyoyakıt veya yarı mamül üretiminde kullanılacak. Oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, bitkisel atık yağ üreticileri, toplayıcıları, taşıyıcıları, bitkisel atık yağ transfer noktaları, biyorafineriler ve bertaraf faaliyetlerinde bulunanlar zincirleme olarak sorumlu olacak. Meydana gelen zararlara göre para cezası uygulanacak.