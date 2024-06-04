Su ürünleri üretiminde tarihi rekor: 2023’te 1 milyon ton sınırı aşıldı

Su ürünleri üretiminde yüzde 18.6'lık artışla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada bakanlığın sağladığı destekler, uyguladığı politika ve projelerle 2023 yılı toplam üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 18.6'lık artışla 1 milyon 7 bin 921 ton olarak gerçekleştiğini duyurdu.Su ürünleri ve balıkçılık sektöründe ivmenin yukarı yönlü olduğuna işaret eden Yumaklı, 2023 yılındaki bu artışın en önemli nedeninin avlanan balık miktarından kaynaklandığını bildirdi. Yumaklı, 1 milyon 7 bin 921 tonluk üretim rakamı ile Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te üretim rekoru kırdıklarını dile getirerek, 2022 yılında ulaşılan 849 bin 808 ton rakamının da yine Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu anımsattı.Yumaklı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 273 bin 915 ton olarak gerçekleşen hamsi avcılığının toplam üretim miktarında artışa sebep olduğuna dikkat çekti. Yumaklı, "Ülkemiz için kıymetli olan bu balığımızı, fazlaca avlamaktan ziyade, uzun yıllar boyunca sofralarımızdaki sürekliliğini sağlamak önemlidir. Bütün gayretimiz bu yöndedir. Bunun için hamsinin de dâhil olduğu 7 avcılık türünü üretim planlaması kapsamına aldık" dedi. Yumaklı, 2023 yılında yetiştiricilik ürünlerinde de nispi bir artışın yaşandığını belirterek, "Su ürünleri yetiştiriciliği önceki seneye göre yüzde 7.6 artarak 553 bin 862 tona ulaştı. Uluslararası pazarda marka değeri olması için çalıştığımız Türk somonu üretimimiz önceki yıla göre yüzde 45 artarak 66 bin tonu geçti. Türk somonu ile birlikte çipura, levrek ve midye yetiştiriciliğini de sürdürülebilirlik ilkesiyle artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 2023 yılında yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirilen su ürünleri ihracatıyla 1.7 milyar dolarlık değer elde edildiğinin altını çizen Yumaklı, Türkiye'nin su ürünlerinde net ihracatçı ülke konumunu sürdürdüğünü kaydetti.