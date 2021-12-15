Su yüzeyini kaplayacak, kaybı yüzde 40 önleyecek

DÜNYA son dönemde küresel ısınmanın etkilerini bir fiil görmeye başladı. Birçok ülkede ve Türkiye
'de küresel ısınmanın etkileri orman yangınları, seller, toprak kaymaları gibi afetlerle boy gösteriyor. Devletler bu tür afetlerle mücadele edebilmek için yeni strateji planları oluştururken şirketler de küresel ısınmaya karşı yeni üretim modellerini gündemine alıyor. Türkiye'nin önde gelen enerji elektrik taahhüt şirketlerinden biri olan ORGE, küresel ısınmanın olumsuz yansımalarına karşı Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandıran şirket, özellikle solar sistemlerle ilgili yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu kapsamda, küresel ısınmanın etkisiyle göletler, barajlar ve su havzalarında yaşanan ortalama yüzde 40'lık buharlaşmanın önüne geçmek için su yüzeylerini solar sistemlerle kaplamayı planlayan şirket, böylece hem suyun buharlaşmasını önleyecek hem de bu alanlarda elektrik üretebilecek. ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO'su Nevhan Gündüz
, pandeminin de hızlandırıcı etkisiyle birlikte elektrik taahhüt sektörünün gelecekte toplumsal ve teknolojik gelişmeleri yansıtacak biçimde ilerlemesini beklediklerini söyledi. Gündüz, "Kendisini değişime hazırlayan şirketler ayakta kalarak büyüyecekler" dedi.