Şubat ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 31 bin 82 yolcuya hizmet verildi

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiğinde 30 bin 903 yolcuya hizmet verildi. Dış hat yolcu trafiği ise 179 oldu. Böylece şubatta toplam 31 bin 082 yolcuya hizmet verildi.

Şubat ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 256, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 259'a ulaştı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında Şubat ayında 31 bin 082 yolcu faydalanırken Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 256 ton oldu.

2 aylık (ocak-şubat) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 61 bin 133, uçak trafiği 464, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 491 ton olarak gerçekleşti.