Şubatta ihracat 21 milyar $’ı geçti

Ekonominin itici gücü konumundaki ihracat ocak ayının ardından şubatı da rekorla tamamladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 artışla 21 milyar 86 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleştirildi. İhracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman'da açıklandı. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaştığımızı söyleyen Ticaret Bakanı Bolat, "İthalatımız ise yüzde 8.5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu da güzel bir başarı. Dış ticaret açığımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.3 azalarak 7 milyar dolara indi. Dış ticaret açığımızı 9 ayda yaklaşık 29 milyar dolar azalttık" diye konuştu. İhracatın ithalatı karşılama oranının da 14.6 puan artışla yüzde 75.1'e yükseldiğini söyleyen Bakan Bolat, "Şubat sonu cari açığı 13 Nisan'da açıklanacak. İnşallah cari açığımız 30 milyar doların biraz üzerine gerilemiş olacak" dedi. 10 gün sonra Almanya ve İngiltere'de önemli temaslarda bulunacaklarını söyleyen Bolat, "İngiltere ile müjdeli bir gelişmenin de kamuoyuna duyurusunu yapacağız" diye konuştu.Küresel ekonomide artık yeni bir seviyede olduğumuzu söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise küresel ekonomilerdeki yavaşlamaya rağmen Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 4.5 büyümesinin büyük başarı olduğunu vurguladı. Milli gelirin de ilk kez bir trilyon doların üzerine çıktığına dikkat çeken Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğe hazırlıklı olmak adına geçen ay 21 sektörümüzle istişare toplantıları gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta diğer sektörlerimizle de toplantılarımızı yaparak istişare turumuzu tamamlayacağız. 2028 hedeflerimizi, proje ve projeksiyonlarımızı her yönüyle ele alıyoruz. Sonuçları rapor haline getirip ilgili bakanlıklarımızla paylaşacağız. İhracatın geçen yıl ekonomik büyümeye katkısı sınırlı kaldı. Hız kesmeyen yatırımları, önümüzdeki dönemde daha çok üretim ve ihracatın işareti olarak değerlendiriyoruz."ŞUBAT ayında 21 milyar 86 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.