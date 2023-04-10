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Giriş Tarihi: 11.4.2023

Şubatta işsizlik yüzde 10 oldu

Şubatta işsizlik yüzde 10 oldu
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri Şubat 2023 verilerini yayımladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan azalarak yüzde 48.2 oldu. İşgücü bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 53.6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.2 iken kadınlarda yüzde 36.4 oldu. Kayıtlı işsizlikte yıllık düşüş ise yüzde 28.8 olarak izlendi.
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Şubatta işsizlik yüzde 10 oldu
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