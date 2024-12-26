Suçüstü yakalandılar

Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına göz açtırmıyor. Asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi yapan bakanlık ekipleri, fırsatçıları suçüstü yakaladı. 81 il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, fırsatçılara toplam 2 milyon 830 bin 897 TL idari para cezası uygulandı.

FIRSATÇIYA GEÇİT YOK

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2025 yılı asgari ücret artışı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere geçit vermediklerini söyledi. Gürcan, "Ticaret Bakanlığımızca, asgari ücret artışını bahane ederek haksız fiyat artışı yapılmaması yönünde dün kamuoyuna yapmış olduğumuz uyarının ardından, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü 81 Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından ülke genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler kapsamında 81 ilde toplam 1.283 markette 102 bin 590 ürün incelenmiş, bu ürünlerden 1403'ünde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Tespit edilen ihlaller sonucunda toplam 2 milyon 830 bin 897 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

1 MİLYON TL'YE KADAR CEZA

763 firma hakkında da haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığını açıklayan Gürcan, "Bu firmaların savunmaları ve ilgili belgelerinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, yapılacak haksız fiyat artışı denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmelere 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak" diye konuştu. Denetimlerde en yoğun çalışmaların İstanbul, Antalya ve Ankara'da gerçekleştirildiğini belirten Gürcan, "İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlenmiş; Antalya'da 25 bin 258, İstanbul'da 20 bin 21 ve Ankara'da 19 bin 826 ürün incelenmiştir. İhlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken; en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.