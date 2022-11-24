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Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:54

Sümer Holding'e ait 4 taşınmaz satılacak

Sümer Holding'e ait 4 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

AA
Sümer Holding’e ait 4 taşınmaz satılacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı, Amasya'nın merkez, Çorum'un Mecitözü ve Nevşehir'in Gülşehir ilçelerindeki taşınmazların satışı gerçekleştirilecek.

Taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 3 bin lira, son teklif verme tarihi ise 27 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri Holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine 27 Aralık saat 16.00'ya kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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Sümer Holding'e ait 4 taşınmaz satılacak
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