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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Sunar’da hedef küresel liderlik

Sunar’da hedef küresel liderlik
İstihdam ve ihracat rakamlarını her yıl artıran Sunar Şirketler Grubu, yarım asrı geride bırakmaya hazırlanıyor. Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, Sunar Özlem, Sunar Mısır, Elita Gıda, NÇS Tarım, Sunar Pazarlama ve Sunar NP şirketlerinde önceliğin sürdürülebilirlik olduğuna vurgu yaparak, "Her yıl artan istihdam ve ihracatla geride kalan 50 yıllık mazimizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yenilikçi yatırımlarımızla devam ettireceğiz. Yenilikçi ürünlerimizin ve markalarımızın global pazardaki payını artıracak çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.
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Sunar’da hedef küresel liderlik
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