SunExpress CEO’su Max Kownatzki: Türk turizmine katkımız artarak sürecek

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Yönetim Kurulu, çalışanları ile bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Şirketin CEO'su Max Kownatzki ve SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, SunExpress'in 30 yılı aşkın süredir Türk turizmine önemli katkılar sağlayarak Türk havacılık sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

EN VERİMLİ İŞTİRAKLERİMİZDEN BİRİ

Bolat "Performansıyla en verimli iştiraklerimizden biri. Büyüme odağıyla, SunExpress yönetiminin ve ekibinin gelecek dönemde de bu güçlü performansı sürdüreceğine ve yeni başarılara imza atacağına yönelik güvenimiz tam" dedi

FİLO BÜYÜMESİNE HIZ KAZANDIRACAĞIZ

SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jens Bischof ise 2022 yılında zorlukları ve fırsatları çok iyi yöneterek çok başarılı bir yıl geçirdiklerini, önümüzdeki dönemde filo büyümesine hız kazandıracakalarını kaydetti.

TÜRK TURİZMİNE KATKIMIZI ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ

SunExpress CEO'su Max Kownatzki da Türkiye ve Avrupa arasında köprü kurarak bir turizm elçisi gibi çalışmaktan gurur duyduklarını ifade ederek; "2022'de yolcu trafiği anlamında pandemi öncesi 2019 yılı seviyelerinin üzerine çıktık. 11 milyona yakın yolcu taşıdık. 2022 yolcu sayısı açısından rekor kaydettiğimiz bir yıl olurken, Türk turizmine sağladığımız katkıyı daha da arttırdık. Ortaklarımız Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın desteğiyle büyümeye ve Türk havacılık ve turizmine olan katkımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.