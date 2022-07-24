SUNGUR’un ilk kafilesi Mehmetçiğin hizmetinde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız hava aracı (İHA), jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim ettiklerini bildirdi. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkânı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz" açıklamasında bulundu.