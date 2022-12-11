SUNGUR’un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

"YAKIN ZAMANDA TSK'YA TOPLU TESLİMATLAR BAŞLANACAK"

Kurtuluş, "Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda hava savunma sistemleri konusundaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu, artırılmış menzile sahip yeni Siper hava savunma sistemini ve üzerinde çalıştığımız blokları içeriyor. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz SUNGUR hava savunma füzemizin seri üretimine de başlanmış olup, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne toplu teslimatlarına başlanacaktır. SUNGUR füzemiz, katmanlı hava savunma sistemimizin çok alçak irtifa dediğimiz kısmındaki çözümümüzdür. Bu anlamda her iki ürünümüzün de önümüzdeki dönemde büyük önem kazanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.