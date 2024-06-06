Sürdürülebilir dönüşümün yol haritası belirlenecek

Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek. İlki geçen yıl gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nin bu yılki teması 'Hedefler ve Gerçekler' olarak belirlendi. 2030 ve 2053 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yolunda mevcut tabloya ve bundan sonra hızla ve kararlılıkla atılması gereken adımlara odaklanılacak zirveye kamu, iş ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katkı sağlayacak.Sürdürülebilir bir dünya için gerekli iş modellerinin kurulmasında rehberlik edecek. Sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan zirvede moda tasarımcısı Dilek Hanif ve yapımcı, yönetmen Engin Altan Düzyatan gibi isimler konuyu atıksız bir dünya hedefi ekseninde değerlendirirken, sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli yol haritasına katkı sağlayacak. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirve kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, özel oturumda AB yolunda sürdürülebilir iş modelleri ve kalkınma hedeflerini değerlendirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş da özel oturumda sürdürülebilirlik konusunu çevre ve iklim değişikliği ekseninde ele alacak.