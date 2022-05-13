1 milyon çiftçiye uygun maliyetli kredi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın tarım kredilerinin 127 milyar TL'nin, kredi kullanan üretici sayısının ise 739 binin üzerine çıktığını söyledi. Çakar, "Finansmana erişimi daha da kolaylaştırarak uygun maliyetli kredilerden yararlanan üretici sayısını 1 milyona taşımayı hedefliyoruz" dedi. Çakar, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Ziraat Bankası olarak kullandırdığımız tarım kredilerinin, diğer kredilerden çok önemli bir farkı bulunuyor. Kullandırdığımız kredilerin yüzde 84'ünün, bugün itibarıyla 107 milyar TL'lik kısmı faiz destekli, sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Faiz destekli, sübvansiyonlu kredilerin 31 milyar TL'sinin, üreticilerin faizinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Yani bu üreticilerimize sıfır faizli kredi kullandırılıyor. Bu kapsamdaki 22 milyar TL'lik kredinin faiz oranı sadece yüzde 1 ile yüzde 5 aralığındadır. Faiz destekli, sübvansiyonlu kredilerin yarısından fazlasının faiz oranı yüzde 5'in altındadır. Kalan yüzde 45'inde ise faiz oranları yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişmektedir. Bugünkü piyasa koşullarında üreticilerimize verilen bu desteğin çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.Çakar, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 tarım ülkesi arasında yer aldığını aktararak, Türkiye'nin üretmek zorunda olduğunu, bir karış toprağı ve işletmeleri boş bırakacak lüksün bulunmadığını söyledi. Tarım sektöründe finansmana erişim noktasında genel olarak bir sorun görünmediğini anlatan Çakar, başta Ziraat Bankası olmak üzere sektördeki birçok bankanın tarım sektörüne kredi kullandırdığını, bundan memnuniyet duyduklarını ve bankalar arası rekabetin kazananının çiftçiler olacağını vurguladı.Banka olarak katma değeri yüksek tarımsal yatırımların finansmanı konusunda iştahlı olduklarını ifade eden Çakar, "Üreticilerimiz kullandıkları tarımsal krediyi ödüyorlar. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki alacak oranı yalnızca yüzde 0.8'dir. Biz üreticilerimize doğru finansman sağlıyoruz, üreticilerimiz de kullandıkları krediyi zamanında ödüyorlar" diye konuştu. Çakar, bankacılık sektörünün 2021 yıl sonu itibarıyla tarım sektörüne kullandırdığı toplam kredinin 167 milyar TL seviyesinde olduğunu, bugün itibarıyla bu rakamın 189 milyar TL'ye çıktığını belirtti.