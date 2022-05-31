Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde SABAH Gazetesi tarafından ilki Bursa'da düzenlenen 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde 'Sürdürülebilir İhracat' paneli gerçekleştirildi. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, sürdürülebilirliğin sadece devlet eliyle sağlanamayacağını, toplumun da kendine çekidüzen vermesi gerektiğini söyledi. Özdilek, "Vatandaş kendi için yapılmayan bir şeyi başkası için yapmayacak. Kanunlar karşısında etik değerlere bağlı olacak. 24 saati iyi hesaplayacak. 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyuma... İyi planlama yapılmazsa sonuç alınmaz" dedi. Almanya'nın örnek alınması gerektiğini aktaran Özdilek, "Almanya iki dünya savaşı geçirdi ama ona rağmen en büyük ekonomiler arasında. Alman vatandaşı, devlet 4 yumurta al dediğinde 5'inci yumurtayı almadı. 18 yaşına gelen herkes çalışacak. İş beğenmemizlik olmamalı. Hangi iş olursa olsun işe şükredeceksin verimliliği kendine hedef edineceksin. Başka çaresi yok" diye konuştu.1976'dan beri ihracat yaptıklarını belirterek, "İlk ihracatı Rusya'ya yaptık. O zamandan beri 1 milyar doların üzerinde ülkemize döviz kazandırdık. Eskiden 300 bin ton pamuk üretiliyordu. Bunun yarısı ihraç edilirdi. Şimdi 1 milyon ton pamuk üretiliyor, yetmiyor pamuk ithal ediliyor ve ihracata gidiyor. Ucuz malı üretip emek yoğun olacak ve gelişmiş ülkelere ihraç edeceksin denilirdi eskiden. Şimdi teknoloji yoğun işlere geçmek zorundasınız yoksa ülkenin kalkınmasını sağlayamazsın. Kalkınma projelerinin ne şekilde yapılması gerektiği ise kamunun görevi" dedi. Kamunun kalkınmış ülkelerde neler yapıldığına bakması gerektiğinin altını çizen Özdilek, "Örneğin Vestel'e gidip ihracatta ne gibi sorunlar var devlet sormalı. Çünkü orada 30 bin kişi istihdam ediyor. Bu saatten sonra orası Vestel'in değil Türkiye Cumhuriyet'nin malı... Bu gibi firmalar tek tek tespit edilmeli ve destek verilmeli" ifadelerini kullandı.Uludağ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Kızıl, 55 çeşit ürünlerinin olduğunu belirterek, "İçecek sektöründe markalı ihracat yapan açık ara lider şirketiz. Üretimimizin yüzde 28-30'unu ihraç ediyoruz. Almanya, Danimarka ve Avrupa ülkeleri ilk sırada. Uludağ gazozunu Almanya'nın bütün şehirlerinde bulursunuz" dedi. 35-40 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını anlatan Kızıl, ihracatlarını 4-5 kata çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. "Türkiye'de ÖTV düzenlemesi gerekiyor" diyen Kızıl, "Uluslararası içecek markalarına devlet destek veriyor. Bizde ise ÖTV var. Bununla ilgili düzenleme olmazsa globalde rekabet zorlaşıyor" diye konuştu.Sürdürülebilirliğin anahtarının üretim olduğunu söyleyen Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Özkan Kamiloğlu, üretimin dünya standartlarında olması gerektiğini söyledi. Kamiloğlu, "Üretim girdilerinin uygun olması gerekiyor. Akaryakıt, gübre ve ilaç fiyatları çok arttı. Dünyada gelişmiş ülkeler çiftçiye çok yüksek destekler veriliyor. Sürdürülebilir tarım için destek şart" şeklinde konuştu.ULUDAĞ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan da, tarımın çok dinamik bir sektör olduğunu belirterek, "İklim parametresine göre her şey değişebilir. İklimsel parametre günümüz teknolojisiyle yönetilebilir" dedi. Üretim alanlarının yüzde 80'inin 50 dönümün altında olduğuna dikkat çeken Yazgan, "Bunun çözümü için devlet eli gerekiyor. Üretim girdileri çok yüksek. Mazot ve gübre fiyatları çok yükseldi. Bu şartların acilen düzelmesi gerekiyor. İlgili bakanlıklar belli yasal düzenlemeler yapmalı. Doğru politikalarla 3.1 milyar dolarlık yaş sebze meyve ihracatını 2-3 katına çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.