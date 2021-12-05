Sürdürülebilirlik kurumsal stratejiye dönüştü

Son yıllarda, sürdürülebilirlik konusu küresel gündemin en önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Uluslararası kuruluşlar, çok taraflı kalkınma ve yatırım bankaları, emeklilik ve yatırım fonları gibi finansman imkânı sağlayan kuruluşlar, iklim değişikliği konusunda artan bir hassasiyetle hareket ediyorlar. Artık finansmana erişim bir anlamda, iklim değişikliğine yönelik uygulanan politikalara bağlı olmaya başladı.
TAHVİL İHRACINDA % 50 ARTIŞ
Karbon ayak izini azaltan, çevreyi koruyan ve toplumsal gelişmeye yönelik projeler daha fazla talep görüyor. Bu gibi projelerin finansmanında, sermaye piyasalarına da kayda değer bir görev düşüyor. ESG diye adlandırılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim piyasası çok hızlı bir büyüme performansı gösteriyor. Küresel ESG tahvil piyasasında, bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 780 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi. Bu tutar, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50'lik bir artışa karşılık geliyor.
YEŞİL TAHVİLLER BAŞI ÇEKİYOR
ESG tahvil piyasasında yeşil tahviller başı çekiyor. Almanya
, İngiltere
, İspanya
, Polonya
, Macaristan
ve Şili
gibi pek çok ülke yeşil tahvil piyasasından borçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalarda ciddi talep gören ve hızla büyüyen yeşil tahvil piyasasının altyapısını oluşturmak için harekete geçti. Uluslararası borçlanma işlemleri kapsamında, ESG piyasasında da borçlanabilmek adına Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı yayımlandı. Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı; ESG piyasasında ihraç edilecek tahvilin hangi tip proje veya harcamaların finansmanında kullanılabileceğini gösteriyor. Bu doküman yeşil tahvil ihracı yanında sosyal tahvil ve yeşil kira sertifikası gibi farklı borçlanma enstrümanları ihraç etme imkânı da sağlayacak.
YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
Böylelikle, ESG'nin çevresel boyutunun yanında sosyal boyutuna da hitap eden borçlanma işlemleri gerçekleştirilebilecek. Bu konuda bir diğer adım da özel sektörün yeşil borçlanma araçları ve yeşil kira sertifikası ihraçları için atılacak. Bu konuya ilişkin rehberin yılsonuna kadar yayımlanması planlanıyor. Rehberin taslağı SPK tarafından kamuoyuna açıldı. Ayrıca sürdürülebilir bankacılık altyapısının yenilenmesi için de çalışmalar başladı. Bu kapsamda BDDK
bünyesinde "Sürdürülebilir Bankacılık Çalışma Grubu" tesis edildi. 2021 sonuna kadar Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile uyumlu "Sürdürülebilir Bankacılık Yol Haritası" hazırlanacak ve devam eden süreçte ise konuyla ilgili rehber ve tebliğler yayımlanacak.
S3 PTRKİL, YTOANS DLOALKAR YLAIKY PIMİYALSAADI
SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için düzenleyici çerçeve taslağı hazırladı. Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehber Taslağı'nın görüş ve önerilere açıldığı bildirildi. Açıklamada, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması amaçlı yatırımlar için gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi kapsamında, uluslararası finansal piyasalarda "yeşil tahvil" piyasasının hızla büyüdüğü ve dünyada SPK gibi düzenleyici denetleyici kuruluşların bu piyasaların sağlıklı büyümesi ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yatırımcının korunması için düzenleyici çerçeve geliştirdiğinin gözlemlendiği aktarıldı. Açıklamada, "SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı ile sermaye piyasamızda yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası ihraçlarının artması, şeffaflık ve dış değerlendirme (ikinci taraf görüşü/doğrulama gibi) yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren projelere yatırım imkânlarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu. Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği de (TBB), sürdürülebilir finans konusundaki mesleki gelişime katkı sunmak amacıyla "Temel ve İleri Sürdürülebilirlik Dijital Eğitimleri" ile destekleyici bilgi içeriği sunan eğitim rehberleri hazırladı.
3 TRİLYON DOLARLIK PİYASA
TÜRKİYE'DE sürdürülebilir finans piyasasının büyüklüğü 4 milyar doların üzerinde iken, dünyada sürdürülebilirlik kaynaklı borçlanma piyasası 3 trilyon dolara yaklaştı. Sürdürülebilirlik bugün birçok kurumda bir konu olmaktan çıkıp, bir iş modeli haline geldi. Özellikle gelecekte var olmak isteyen tüm kurumların, sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerinin odağı haline getirmesi gerekiyor. İlk olarak 1987'de Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nda resmi olarak dile getirilen ve ilk etapta kalkınma ile özdeşleştirilen bu kavram, zaman içinde kapsamını ve önemini giderek artırdı. Bankacılık, kaynakların kullanımına aracı olması nedeniyle bu süreçte en büyük sorumluluğa sahip sektörlerin başında geliyor. Uzmanlara göre, gelecek 10 yılda tüm finansman araçları sürdürülebilir olacak ve sıfır karbon ekonomiye geçiş planı bulunmayan fosil yakıt şirketleri finansmana erişemeyecek.