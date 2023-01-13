Sürdürülebilirlikte yol haritası Turkuvaz’da çiziliyor

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmalarını yapacağı zirvenin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin olacak.